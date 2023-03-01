В какие войска стремятся попасть казахстанские призывники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские призывники в основном предпочитают десантно-штурмовые войска и службу государственной охраны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Популярны, в первую очередь, десантно-штурмовые войска, служба государственной охраны. Некоторые желают служить в регионах, где расположены воинские части подразделения пограничной службы. Например, восточные и южные регионы. В основном многие хотят стать десантниками и морскими пехотинцами», - сказал начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил РК полковник Бауыржан Артыков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, это связано с подготовкой в этих войсках и десантные войска считаются элитными.

Заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев добавил, что есть молодежь, которая стремится и в другие войска.

«Мы тоже нередко выезжаем, ездим, разговариваем с солдатами срочной службы. Есть те, которые целенаправленно хотели попасть именно в свои виды войск. Все зависит от личности человека, но то, что есть такой тренд - это однозначно», - сказал Дархан Ахмедиев.

Напомним, призыв на срочную службу в Казахстане уже начался. За уклонение от воинской службы предусматривается как уголовная, так и административная ответственность.