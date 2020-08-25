В какие страны возобновил авиарейсы Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане возобновлены международные полеты в 4 страны по 6 маршрутам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Во исполнение решения Межведомственной комиссии от 11 августа 2020 года, начиная с 17 августа текущего года, в Казахстане поэтапно возобновлены международные полеты в 4 страны по 6 маршрутам с частотой 23 рейса в неделю:

- ОАЭ (11 рейсов) с 17 августа по маршрутам Алматы – Дубай (6 рейсов) и Нур-Султан – Дубай (5 рейсов);

- Германия (5 рейсов) с 18 августа - Нур-Султан – Франкфурт (5 рейсов);

- Беларусь (4 рейса) с 19 августа - по маршрутам Алматы – Минск (2 рейса) и Нур-Султан – Минск (2 рейса);

- Украина (3 рейса) с 19 августа - Алматы – Киев (3 рейса).

Рейсы в Египет планируется возобновить с 12 сентября по маршруту Алматы – Шарм-эш-Шейх.

С 27 августа 2020 года снимаются ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией.

Полеты выполняются в условиях повышенных мер санитарной безопасности в соответствии с постановлением главного санитарного врача на транспорте.

Во всех аэропортах страны усилены мероприятия по проведению дезинфицирующих работ, установлены санитайзеры для обработки рук, соблюдаются карантинные меры (обязательное ношение масок и перчаток). При входе в здание проводится бесконтактная термометрия пассажиров и сотрудников аэропорта.