+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В какие страны можно летать из Казахстана

22 Июля 2021 15:39
Поделиться:
В какие страны можно летать из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие международные авиасообщения выполняются из Казахстана, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сферические зеркала устанавливают в посёлке Осакаровка Карагандинской области
Участок улицы Иманова временно перекрыт в Нур-Султане Нетрезвый скутерист едва не разбился в Петропавловске Гражданку Узбекистана оштрафовали за курение в самолете

Регулярное международное авиасообщение выполняется в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю:

Турция – 52 рейса в неделю;

ОАЭ – 31 рейс в неделю;

Узбекистан - 32 рейса в неделю;

Россия – 10 рейсов в неделю;

Грузия – 12 рейсов в неделю;

Кыргызстан – 9 рейсов в неделю;

Беларусь – 8 рейсов в неделю;

Украина – 5 рейсов в неделю;

Германия – 9 рейсов в неделю;

Таджикистан – 2 рейса в неделю;

Южная Корея – 2 рейса в неделю;

Египет – 2 чартерных рейса в неделю;

Нидерланды – 1 рейс в неделю;

Черногория – 7 рейсов в неделю;

Польша – 1 рейс в неделю;

Армения – 1 рейс в неделю.

Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, отметили в ведомстве.



Подписывайтесь на наш канал:

#Транспорт   #Общество   #МИИР РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сферические зеркала устанавливают в посёлке Осакаровка Карагандинской области
Участок улицы Иманова временно перекрыт в Нур-Султане
Нетрезвый скутерист едва не разбился в Петропавловске
Гражданку Узбекистана оштрафовали за курение в самолете
Популярное
1 Интересными историями во время участия в «Славянском базаре» поделилась Рухия Байдукенова
2 Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
3 Самолечение доводит до подключения к ИВЛ - столичный инфекционист
4 Третий розыгрыш двух iPhone12 пройдет среди вакцинированных в Нур-Султане
5 Страховые агенты подделывали ПЦР-тесты и медсправки в ЗКО
Читайте также
Прогноз по мировому уровню безработицы озвучили в Минтруда РК
АО «Транстелеком» проведет слушания по предоставлению в пользование кабельной (телефонной) канализации
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив