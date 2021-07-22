В какие страны можно летать из Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие международные авиасообщения выполняются из Казахстана, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает МИА «Казинформ».
Регулярное международное авиасообщение выполняется в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю:
Турция – 52 рейса в неделю;
ОАЭ – 31 рейс в неделю;
Узбекистан - 32 рейса в неделю;
Россия – 10 рейсов в неделю;
Грузия – 12 рейсов в неделю;
Кыргызстан – 9 рейсов в неделю;
Беларусь – 8 рейсов в неделю;
Украина – 5 рейсов в неделю;
Германия – 9 рейсов в неделю;
Таджикистан – 2 рейса в неделю;
Южная Корея – 2 рейса в неделю;
Египет – 2 чартерных рейса в неделю;
Нидерланды – 1 рейс в неделю;
Черногория – 7 рейсов в неделю;
Польша – 1 рейс в неделю;
Армения – 1 рейс в неделю.
Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, отметили в ведомстве.
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