В какие страны можно летать из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие международные авиасообщения выполняются из Казахстана, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает МИА «Казинформ».

Регулярное международное авиасообщение выполняется в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю:

Турция – 52 рейса в неделю;

ОАЭ – 31 рейс в неделю;

Узбекистан - 32 рейса в неделю;

Россия – 10 рейсов в неделю;

Грузия – 12 рейсов в неделю;

Кыргызстан – 9 рейсов в неделю;

Беларусь – 8 рейсов в неделю;

Украина – 5 рейсов в неделю;

Германия – 9 рейсов в неделю;

Таджикистан – 2 рейса в неделю;

Южная Корея – 2 рейса в неделю;

Египет – 2 чартерных рейса в неделю;

Нидерланды – 1 рейс в неделю;

Черногория – 7 рейсов в неделю;

Польша – 1 рейс в неделю;

Армения – 1 рейс в неделю.

Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, отметили в ведомстве.



