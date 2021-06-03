РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:37, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    В какие страны Казахстан экспортирует продукцию нефтехимии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедший год в Казахстане было произведено 370 тысяч тонн продукции нефтегазохимии, а экспортировано 376 тыс. тонн. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В общем объеме химического производства Казахстана доля нефтегазохимии составляет 14%. За 2020 год в Казахстане было произведено 370 тыс. тонн продукции нефтегазохимии, в стоимостном выражении составило 66 млрд. тенге. В 2020 году было экспортировано 376 тыс. тонн продукции нефтехимии, в стоимостном выражении составило 154 млн. долл. США. Основной объем экспортируется в Китай, Россию и Кыргызстан», - сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов в ходе заседания в Мажилисе.

    Он отметил, что за период 2010-2020 годов объем импорта в стоимостном выражении вырос на 53%, в натуральном выражении импорт увеличился в 2,4 раз в сравнении с 2010 годом.

    Наибольший объем продукции нефтехимии импортируется из России, Китая, Узбекистана и Кореи.

    На сегодня в республике производится бензол и параксилол Атырауским нефтеперерабатывающим заводом с ежегодной мощностью 133 тыс. тонн бензола и 496 тыс. тонн параксилола.

    «Производство полимеров в Казахстане все еще слабо развито, что связано с отсутствием полноценного газохимического комплекса в стране. Потребляя примерно 400 тыс. тонн полимеров ежегодно, рынок полностью импортозависим», - отметил вице-министр.


    Теги:
    Нефть/газ Нефть Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:07
    Добровольную накопительную систему «Келешек» внедрят в Казахстане в 2024 году
    Сегодня, 15:00
    Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане
    Сегодня, 14:46
    «Тараз» одержал победу и вышел в финал Кубка РК по футболу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!