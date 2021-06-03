В какие страны Казахстан экспортирует продукцию нефтехимии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедший год в Казахстане было произведено 370 тысяч тонн продукции нефтегазохимии, а экспортировано 376 тыс. тонн. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В общем объеме химического производства Казахстана доля нефтегазохимии составляет 14%. За 2020 год в Казахстане было произведено 370 тыс. тонн продукции нефтегазохимии, в стоимостном выражении составило 66 млрд. тенге. В 2020 году было экспортировано 376 тыс. тонн продукции нефтехимии, в стоимостном выражении составило 154 млн. долл. США. Основной объем экспортируется в Китай, Россию и Кыргызстан», - сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов в ходе заседания в Мажилисе.

Он отметил, что за период 2010-2020 годов объем импорта в стоимостном выражении вырос на 53%, в натуральном выражении импорт увеличился в 2,4 раз в сравнении с 2010 годом.

Наибольший объем продукции нефтехимии импортируется из России, Китая, Узбекистана и Кореи.

На сегодня в республике производится бензол и параксилол Атырауским нефтеперерабатывающим заводом с ежегодной мощностью 133 тыс. тонн бензола и 496 тыс. тонн параксилола.

«Производство полимеров в Казахстане все еще слабо развито, что связано с отсутствием полноценного газохимического комплекса в стране. Потребляя примерно 400 тыс. тонн полимеров ежегодно, рынок полностью импортозависим», - отметил вице-министр.