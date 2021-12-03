В какие страны экспортируется продукция Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По экспорту продуктов питания Костанайская область является одним из лидеров в республике. Об этом на брифинге в СЦК сообщил глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что по экспорту продуктов питания область в 2020 году занимала первое место в республике (январь-декабрь 2020 года - доля 23,3%, область – $297,4 млн, РК – $1 278,3 млн).

«За 10 месяцев 2021 года год экспортировано 717,7 тыс. тонны зерновых культур, 550,7 тыс. тонны муки, 3,7 тыс. тонн растительного масла», - сказал Архимед Мухамбетов.

Согласно озвученным данным, продукция, произведенная в регионе, экспортируется в такие страны как Китай, РФ, Таджикистан, Узбекистан, Литва, Латвия, Кыргызстан, Афганистан, Монголия.

«При этом в экспортной корзине в шесть раз выросли объемы экспорта мяса и мясной продукции, на 18% - молочной продукции», - резюмировал Архимед Мухамбетов.



