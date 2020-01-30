В какие страны экспортирует свою продукцию Костанайская область

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел встречу с председателем правления АО «ЭСК «KazakhExport» (KazakhExport) Русланом Искаковым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В ходе встречи были обсуждены вопросы экспортного потенциала Костанайской области.

KazakhExport занимается поддержкой роста экспорта несырьевых товаров в приоритетных секторах экономики, и формирования практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.

Глава KazakhExport рассказал акиму о проводимой работе акционерного общества в Костанайской области.

Так, с 2017 года АО «ЭСК «Kazakh Export» оказал поддержку 11 предприятиям Костанайской области на общую сумму 46,5 млрд. тенге.

Вместе с тем, по Костанайской области внешнеторговый оборот за январь-ноябрь 2019 года составил 2,3 млрд. долларов и увеличился на 13,2% к уровню соответствующего периода 2018 года.

В структуре товарооборота экспортные поставки занимают 49%, наблюдается рост на 15%, в целом экспорт составил 1,1 млрд. долларов.

Основные страны, в которые производители области реализуют свою продукцию, являются: Россия, Афганистан, Узбекистан, Китай и Иран.

В экспортной корзине продукты обработки занимают 20%, объем экспорта обрабатывающей промышленности за января-ноябрь 2019 года составил 234,9 млн. долларов.

При этом хотелось бы отметить, что в костанайском экспорте обрабатывающей промышленности показывают рост такие позиции, как транспортные средства и запасные части в 6,4 раза, макаронные изделия на 23% и молочная продукция на 12,2%.

В завершении встречи Архимед Мухамбетов отметил, что Костанайская область всегда открыта для реализации инструментов государственной поддержки и готова оказывать сопровождение наших экспортеров.