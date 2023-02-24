В какие страны экспортирует Казахстан яблоки и груши

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году Казахстан экспортировал 4,1 тысячи тонн яблок и груш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики РК.

По данным ведомства, основные поставки пришлись на Россию (3,1 тысячи тонн – 75% от всего объема), Узбекистан (616,4 тонны) и Беларусь (216,9 тонны). Меньше всего экспортировано в Кыргызстан – 37 тонн.

В целом в страны СНГ экспортировано свыше 4 тысяч тонн фруктов. Из остальных стран мира Казахстан экспортировал в Монголию 141 тонну яблок и груш.

Импортировано было за этот же период 113,5 тысяч тонн яблок и груш. ТОП-3 поставщиками оказались Польша – 62 тысячи тонн (54,8% от всего объема импорта), Узбекистан – 17 тысяч тонн и Иран – 10 тысяч тонн.