В какие страны чаще всего переводят деньги казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём транзакций через системы международных денежных переводов показал годовой рост как по отправленным из РК за рубеж, так и полученным оттуда деньгам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

«Объём денежных переводов, отправленных за рубеж, увеличился на 7,4% и за январь–август 2019 года достиг 408,3 млрд тенге. Из-за рубежа было получено 232,5 млрд тенге, рост за год составил 5,4%. В ТОП-5 стран по объёму отправленных из РК и полученных из-за рубежа переводов входят сразу три страны — РФ, Узбекистан и Кыргызстан», - говорится в сообщении.

Также отмечено, что Россия лидирует по объёму отправленных за рубеж (134,5 млрд тенге, −9% за год) и по объёму полученных оттуда (81,1 млрд тенге −27,4%) средств. Узбекистан на втором месте по объёму отправленных денег (88,5 млрд тенге, +21,9%) и на третьем — по полученным оттуда денежным переводам (17,3 млрд тенге, +29,1%). Кыргызстан занимает четвёртое место в обеих пятёрках стран-лидеров: объём отправленных из РК в эту страну денежных переводов составил 52 млрд тенге (+27,7%), полученных оттуда средствам — 15,7 млрд тенге (−14,7%).

В ТОП-5 по объёму отправленных за рубеж денег на третьем месте расположилась Турция (55,1 млрд тенге, +33,3%), на пятом — Китай (22,1 млрд тенге, −20,7%).

В пятёрке стран, лидирующих по объему полученных из-за рубежа денег, на втором месте расположилась Республика Корея (38,3 млрд тенге, +14,1%), на пятом — США (10,5 млрд тенге, +30,2%).