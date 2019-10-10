-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:35
-
вчера 23:04
-
вчера 23:00
В какие страны чаще всего переводят деньги казахстанцы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём транзакций через системы международных денежных переводов показал годовой рост как по отправленным из РК за рубеж, так и полученным оттуда деньгам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.
«Объём денежных переводов, отправленных за рубеж, увеличился на 7,4% и за январь–август 2019 года достиг 408,3 млрд тенге. Из-за рубежа было получено 232,5 млрд тенге, рост за год составил 5,4%. В ТОП-5 стран по объёму отправленных из РК и полученных из-за рубежа переводов входят сразу три страны — РФ, Узбекистан и Кыргызстан», - говорится в сообщении.
Также отмечено, что Россия лидирует по объёму отправленных за рубеж (134,5 млрд тенге, −9% за год) и по объёму полученных оттуда (81,1 млрд тенге −27,4%) средств. Узбекистан на втором месте по объёму отправленных денег (88,5 млрд тенге, +21,9%) и на третьем — по полученным оттуда денежным переводам (17,3 млрд тенге, +29,1%). Кыргызстан занимает четвёртое место в обеих пятёрках стран-лидеров: объём отправленных из РК в эту страну денежных переводов составил 52 млрд тенге (+27,7%), полученных оттуда средствам — 15,7 млрд тенге (−14,7%).
В ТОП-5 по объёму отправленных за рубеж денег на третьем месте расположилась Турция (55,1 млрд тенге, +33,3%), на пятом — Китай (22,1 млрд тенге, −20,7%).
В пятёрке стран, лидирующих по объему полученных из-за рубежа денег, на втором месте расположилась Республика Корея (38,3 млрд тенге, +14,1%), на пятом — США (10,5 млрд тенге, +30,2%).
- Перспективы инвестирования в Казахстан обсудили в Брюсселе
- Британский экономист озвучил свое видение основных аспектов Послания Президента РК
- Роман Скляр принял участие в заседании Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии
- Перспективы казахстанско-азербайджанского экономического сотрудничества обсуждены в Баку
- Нурлан Нигматулин: Осваивать бюджет надо не ради его исполнения, а для конкретных результатов
- Мажилис одобрил поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана