В какие страны больше всего экспортирует свои товары Казахстан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Итоги внешней торговли Казахстана за январь-ноябрь 2021 года объявили в Министерстве торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным ведомства, основными рынками сбыта казахстанских товаров остаются Китай, Италия и Россия. З афиксирован значительный рост поставок в страны ЕАЭС, ЕС и Центральной Азии.
51% произведенной продукции Казахстана ушло на экспорт. Доля обработанных товаров в общем объеме экспорта составила 32,8%.
Увеличилось количество товарных рынков от 114 до 121 государств.
Экспорт обработанных товаров несмотря на постковидный период, по сравнению с январем-ноябрем 2019 года, вырос на 24,1%. Увеличился несырьевой экспорт как промышленных (+30,0%) товаров, так и сельскохозяйственных (+2,1%).
«Экспорт услуг за 9 месяцев 2021 года вырос на 11,3%.Основными экспортируемыми видами услуг являются транспортные услуги, поездки и прочие деловые услуги», - добавили в Минторговли.
- Общая сумма ущерба в Алматы составила около 112 миллиардов тенге
- Как расширяется перечень видов деятельности специальных экономических зон
- Когда будет избран новый глава НПП РК «Атамекен»
- Фонд «Даму» предоставит отсрочку пострадавшему во время ЧП бизнесу
- Для стабилизации экономической ситуации необходим крепкий бюджет - эксперт
- Ержан Казанбаев назначен председателем Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана