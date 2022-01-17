В какие страны больше всего экспортирует свои товары Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Итоги внешней торговли Казахстана за январь-ноябрь 2021 года объявили в Министерстве торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, основными рынками сбыта казахстанских товаров остаются Китай, Италия и Россия. З афиксирован значительный рост поставок в страны ЕАЭС, ЕС и Центральной Азии.

51% произведенной продукции Казахстана ушло на экспорт. Доля обработанных товаров в общем объеме экспорта составила 32,8%.

Увеличилось количество товарных рынков от 114 до 121 государств.

Экспорт обработанных товаров несмотря на постковидный период, по сравнению с январем-ноябрем 2019 года, вырос на 24,1%. Увеличился несырьевой экспорт как промышленных (+30,0%) товаров, так и сельскохозяйственных (+2,1%).

«Экспорт услуг за 9 месяцев 2021 года вырос на 11,3%.Основными экспортируемыми видами услуг являются транспортные услуги, поездки и прочие деловые услуги», - добавили в Минторговли.