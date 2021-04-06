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    09:37, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    В какие регионы РК увеличены поставки вакцины против КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько доз вакцин против КВИ будет поставлено в Казахстан в апреле, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во исполнение поручений Главы государства в апреле ожидается поставка 2 млн доз вакцин, что позволит охватить 23,4% от подлежащего вакцинации контингента», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    Глава Минздрава добавил, что согласно плану иммунизации определены объемы и предварительные сроки поставки вакцин в регионы.

    «В апреле увеличены объемы поставок вакцин в город Нур-Султан - до 284 тыс, Алматы - до 464 тыс, Шымкент - до 172 тыс, Алматинскую область - до 232 тыс, Карагандинскую область - до 217 тыс доз. С учетом проводимых переговоров с производителями в Казахстан в первом полугодии планируется поступление более 6 млн доз вакцин, что позволит охватить 64% от подлежащего контингента. Данный объем позволит максимально расширить контингент, подлежащий вакцинации против КВИ и доступность лицам, желающим привиться на безвозмездной основе», - резюмировал Алексей Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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