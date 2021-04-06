В какие регионы РК увеличены поставки вакцины против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько доз вакцин против КВИ будет поставлено в Казахстан в апреле, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручений Главы государства в апреле ожидается поставка 2 млн доз вакцин, что позволит охватить 23,4% от подлежащего вакцинации контингента», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Глава Минздрава добавил, что согласно плану иммунизации определены объемы и предварительные сроки поставки вакцин в регионы.

«В апреле увеличены объемы поставок вакцин в город Нур-Султан - до 284 тыс, Алматы - до 464 тыс, Шымкент - до 172 тыс, Алматинскую область - до 232 тыс, Карагандинскую область - до 217 тыс доз. С учетом проводимых переговоров с производителями в Казахстан в первом полугодии планируется поступление более 6 млн доз вакцин, что позволит охватить 64% от подлежащего контингента. Данный объем позволит максимально расширить контингент, подлежащий вакцинации против КВИ и доступность лицам, желающим привиться на безвозмездной основе», - резюмировал Алексей Цой.