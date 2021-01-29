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    06:30, 29 Январь 2021 | GMT +6

    В какие проекты вкладываются инвесторы в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году акиматом города за счёт проведения инвестсоветов привлечены рекордные 1,1 трлн тенге частных инвестиций. В какие проекты вкладываются инвесторы в Нур-Султане на заседании Общественного совета города рассказала заместитель акима города Малика Бектурова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    В 2020 году региональным советом по инвестициям поддержано 111 инвестиционных проектов. Это позволяет создать более 18 тысяч рабочих мест.

    По словам замакима, начата реализация более 30 образовательных проектов, в том числе 29 школ, 4 детских садов, 1 колледжа; 7 проектов в сфере медицины, 6 спортивных и 41 промышленный проект.

    Также М. Бектуровой было отмечено, что в 2020 году промышленные предприятия столицы впервые за всю историю выпустили продукции более чем на 1 трлн тенге с ростом на 2,4%. Основную долю объёма промышленности занимает обрабатывающая промышленность.

    В прошлом году создано 10 новых производств, с созданием порядка 1000 новых постоянных рабочих мест.


    Теги:
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