В какие отрасли привлекают частные инвестиции в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С начала года в экономику Костанайской области привлечено более 200 миллиардов частных инвестиций. В какие именно отрасли вложены средства, рассказал на аппаратном совещании заместитель акима области Ерлан Спанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В экономику области за отчетный период привлечено 272,3 млрд тенге инвестиций с ростом на 10,2%. Отрадно то, что около 80% финансовых вливаний, а это 215,8 млрд тенге – частные инвестиции. Ведь в последние время акцент делается именно на привлечении частных инвестиций в развитие экономики, - сообщил Е. Спанов. — Стоит отметить и тот факт, что увеличилось вложение инвестиций в базовые отрасли: сельское хозяйство - на 27,2% и промышленность - на 15,5%».

Если перейти на регионы, то значительный рост инвестиций обеспечен в Аулиекольском и Мендыкаринском районах, а также в городе Аркалыке.

«Что касается малого и среднего бизнеса, то несмотря на пандемию, отмечается рост количества действующих субъектов на 6,1%. Выпуск продукции увеличен на 20,6% и составляет 586,6 млрд тенге, занято 158,6 тыс. человек с ростом на 2,1%. Выровнялась ситуация и в сфере транспортной логистики. Здесь валовый выпуск составил 251,1 млрд тенге. Относительно предыдущего периода перевозка грузов увеличилась на 9,3%, пассажирооборот – на 18,7%», - добавил замакима области.

Выросли в регионе и объемы строительных работ - на 8,5%. Особо отмечен рост в 10 районах области. Это район Беимбета Майлина – в 2,3 раза, Аулиекольский – в 2,3 раза, Амангельдинский – в 1,9 раза, Федоровский – в 1,5 раза.

«При плане ввода жилья на 2021 год – 449 тыс. кв. м, уже введено 337,3 тыс. кв. м жилья, с ростом на 18,1%. Годовой план выполнен на 75,1%. Уже приняты в эксплуатацию 2 830 квартир. В том числе сданы 232 арендные квартиры, 747 кредитных квартир по линии ЖССБ через облигации местных исполнительных органов, 1276 – коммерческих квартир, 575 – индивидуальных жилых домов», - заключил Е. Спанов.