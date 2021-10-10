В какие отрасли экономики Казахстана вкладываются иностранные инвесторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о наиболее крупных инвестиционных проектах с иностранным участием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая текущие экономические тенденции, в качестве приоритетных дополнительно определены такие конкурентные отрасли несырьевого сектора, способствующие росту экономики, как агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, фармацевтика, возобновляемые источники энергии, производство стройматериалов. По отмеченным приоритетным направлениям ведется целенаправленная работа по привлечению крупных стратегических иностранных инвесторов. АО «НК «Kazakh Invest» отобраны и обеспечивается реализация 456 проектов с иностранным участием на сумму $67,1 млрд с созданием свыше 111,7 тыс. рабочих мест в отмеченных отраслях», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

В рамках данной работы в 2018-2020 годы был обеспечен ввод в эксплуатацию 108 проектов на сумму $5,8 млрд. За девять месяцев текущего года реализованы 17 проектов на $966 млн, создано 1640 рабочих мест.

«Среди них можно отметить такие проекты, как производство смазочных материалов с участием компании ЛУКОЙЛ (РФ, $85 млн), производство автомобилей Hyundai (Южная Корея, $60 млн), строительство аэропорта с участием компании YDA (Турция, $206 млн), дата-центра с участием компании Bitfury (Нидерланды, $110 млн), а также обеспечено открытие филиала банка China Construction Bank на площадке МФЦА. Также в рамках расширения присутствия действующих инвесторов запущены новые линии производства продуктов питания ТНК Lotte (Южная Корея, $11 млн) и Ulker (Турция, $25 млн), модернизировано производство фармпрепаратов компании Polpharma (Польша, $23 млн), построены промышленные теплицы компании Эко-Культура (Россия, $1,3 млрд)», - перечислил премьер.

До конца года ожидается ввод еще 26 проектов на $4,1 млрд с созданием 5,4 тыс. рабочих мест, среди которых производство стальных труб с участием CNPC (КНР, $100 млн), производство мяса с участием Beef Export Group (РФ, $13 млн).