В какие отрасли экономики Казахстана привлечено больше всего инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 10 месяцев инвестиции без учета горнодобывающей промышленности выросли на 14,7%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 10 месяцев базовыми факторами стали инвестиции в недобывающие сектора, кредитование экономики, рост реального сектора и стабилизация снижения сферы услуг», - сказал Руслан Даленов.

Так, по словам министра, за 10 месяцев инвестиции без учета горнодобывающей промышленности выросли на 14,7%. Значительный объем инвестиций привлечено в жилищное строительство 1 472 млрд. тг с ростом в 30%, транспорт – 959 млрд. тг с ростом в 8%, обрабатывающую промышленность – 661 млрд. тг с ростом в 11%, в том числе продукты питания – 75 млрд. тг с ростом в 20%, сельское хозяйство – 413 млрд. тг с ростом в 8%.

Кредитование экономики по сравнению с началом года увеличилось на 3,5%.

Наибольший рост кредитов наблюдается в связи (на 15,8%), сельском хозяйстве (на 12,5%), промышленности (на 6,6%) и строительстве (на 5,1%).

Кредитование субъектов малого предпринимательства увеличилось на 5,9%, что выше роста потребительских кредитов и кредитования экономики в целом.