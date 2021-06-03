НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В какие казахстанские города чаще всего приезжают граждане Азербайджана, рассказал сенатор Султанбек Макежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня между нашими странами динамично развиваются социально-экономические отношения. Это можно увидеть и по статистическим данным. К примеру, в 2018 году в Казахстан прибыло около 50 тыс. граждан Азербайджана, в 2019 году 48 тыс. граждан Азербайджана. Азербайджан посетило в 2018 году 29 тыс. казахстанцев, а в 2019 году - 28 тыс. наших граждан. В 2020-2021 годах в связи с пандемией это количество резко уменьшилось», - сказал Султанбек Макежанов на пленарном заседании палаты.

По его словам, больше всего граждан Азербайджана временно проживают в Костанае, Караганде, Нур-Султане, Алматы, а также в Восточно-Казахстанской области.

«В 2020 году за нарушение порядка пребывания в РК к административной ответственности было привлечено 415 граждан Азербайджана, а 112 были выдворены за пределы нашей страны. В 2021 году этот показатель составил 148 и, соответственно, 14 граждан Азербайджана. Кроме того, на сегодня за незаконное нахождение на территории РК после истечения срока пребывания было привлечено к административной ответственности 75 граждан Азербайджана, четверо по решению суда были выдворены за пределы страны», - добавил депутат.

Ранее сообщалось, что Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве в области миграции с Азербайджаном.