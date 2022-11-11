В какие города чаще всего мигрируют казахстанцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О миграции населения за январь-сентябрь сообщили в пресс-службе Бюро по национальной статистики, передает МИА «Казинформ».

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе-сентябре 2022 года число прибывших в страну составило 10 995 человек, число выбывших из страны – 20 341 человек, сальдо миграции составило -9 346 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,4%, выбывших 84,8% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны уменьшилась на 0,7%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3-х регионах страны - городах Алматы (27 741 человек), Астана (26 676 человек) и Шымкент (2 251 человек).