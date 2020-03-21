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В какие города будут возвращены казахстанские туристы из-за рубежа
21 Марта 2020 17:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В какие города РК будут возвращены казахстанские туристы из-за рубежа, рассказал на брифинге в СЦК и.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«У нас с 18 по 23 марта предусмотрено порядка 19-ти рейсов, ситуация может измениться. На сегодня уже порядка 14 чартерных рейсов было организовано, в результате чего вывезено 2818 наших казахстанских туристов», - сказал Дастан Рыспеков.
По его словам, чартерные рейсы организовываются как в города Нур-Султан и Алматы, так и в другие .
«К примеру, на сегодня уже организованы чартерные рейсы из Египта и ОАЭ в Атырау и Костанай, у нас есть рейсы в Актобе», - уточнил Дастан Рыспеков.
Ключевые слова: Безопасность, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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