В какие дни ЦОНы не будут работать в декабре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с государственным праздником – Днем первого Президента РК 1 декабря ЦОНы и СпецЦОНы Казахстана не будут работать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

На сегодня в стране функционируют 334 отдела обслуживания населения, в том числе 32 специализированных ЦОНа, через которые граждане могут обратиться за 662 видами государственных услуг. Также граждане могут оформить электронные справки и услуги в онлайн-режиме через портал egov.kz, телеграм-бот egovkzbot2.0, приложение egovmobile вне зависимости от праздничных дней.

«Мы поздравляем казахстанцев с наступающими декабрьскими праздниками. Перед выходными и праздниками люди стараются завершить все свои дела с документами, получить какие-либо справки. Напомню, что ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов без перерыва. Суббота, воскресенье и дни государственных праздников – выходные», – сказал управляющий директор по связям с общественностью госкорпорации Байрам Азизов.

Центры обслуживания населения также не будут работать 16-17 декабря в связи с Днем Независимости РК.