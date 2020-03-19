В какие call-центры по коронавирусу могут обращаться жители Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители Нур-Султана могут узнать всю необходимую информацию о работе блок-постов и процедуре проведения карантинного режима, позвонив в call-центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кто хочет получить всю необходимую, важную информацию, у нас есть call-центр Ikomek 109. Граждане могут получить всю необходимую информацию о работе блок-постов и в целом процедуре проведения режима карантина», - сказал заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен на брифинге в СЦК.

Он отметил, что ужесточены меры по предупреждению и нераспространению коронавирусной инфекции.

«Сформирован и работает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, функционирующий в круглосуточном режиме. Имеется решение руководителя оперативного штаба по ликвидации ЧС, регламентирующего порядок действия населения и хозсубъектов при карантине», - добавил заместитель акима.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально вводится карантин .











