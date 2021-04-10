В Кабульском университете обсудили 30-летие Независимости Казахстана

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – В Кабульском Университете состоялся круглый стол, приуроченный к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты крупнейшего высшего учебного заведения Афганистана, а также ректор университета Махмад Осман Бабари, советник министра высшего образования Гуль-Рахим Сафи и директор департамента международных отношений Министерства высшего образования Абдулла Саид.

Посол Казахстана Алимхан Есенгельдиев в своей приветственной речи ознакомил участников круглого стола с достижениями и успехами страны за годы независимости, которые были достигнуты благодаря эффективному руководству Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Подчеркнув преемственность курса и направленность на реформы политики Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, дипломат представил аудитории информацию о глобальных инициативах Казахстана на международной арене.

В продолжение беседы, ректор университета выразил благодарность Казахстану за неоценимый вклад в укрепление мира и стабильности в Афганистане, оказание гуманитарной помощи, подготовку свыше тысячи высококвалифицированных кадров для этой страны.

Круглый стол завершился обсуждением участниками перспектив развития и углубления сотрудничества между Казахстаном и Афганистаном в сфере образования и науки.