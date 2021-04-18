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    17:16, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    В Израиле отменили обязательное ношение масок на улице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бразилия занимает второе место в мире по смертности от COVID-19, а в Израиле отменили обязательное ношение масок на улице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при Правительстве.

    В Рио-де-Жанейро, из-за нехватки мест на кладбищах сооружают новый комплекс для захоронения умерших. На фоне распространения коронавируса, санитарные власти Бразилии посоветовали женщинам по возможности отложить беременность.

    В Израиле отменили обязательное ношение масок на улице. В местном Минздраве отметили, что в стране наблюдается низкий уровень инфицирования коронавирусом. В закрытых помещениях ношение индивидуальных средств защиты по-прежнему обязательно.

    Власти Франции введут обязательный карантин для прибывающих. Власти Франции введут обязательный карантин для прибывающих из Аргентины, Бразилии, Чили и ЮАР. Ограничения начнут действовать с 24 апреля.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Мировые новости
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