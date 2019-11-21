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В изготовлении ритуальных и старинных казахских блюд соревновались повара в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
21 Ноября 2019, 21:15
В изготовлении ритуальных и старинных казахских блюд соревновались повара в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде состоялся этап республиканского гастрофестиваля и конкурса «Уникальные блюда казахской кухни». Организаторы и участники постарались показать, что еда кочевников и степняков разнообразная. Интерес привлекли блюда, приготовленные по забытым рецептам, передает МИА «Казинформ».

Конкурс организован Министерством информации и общественного развития РК и общественным объединением «Алтын қазына». Он проводится по программе «Рухани жаңғыру» в рамках научно-просветительского проекта «Қазақтану».

«Это большой проект, направленный на пропаганду казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Его поддержали культурные и общественные деятели, историки, этнографы. Проект призван укрепить единство народов, проживающих в Казахстане, через познание культуры и традиций. Цель фестиваля – показать, что казахская кухня не сводится к нескольким наименованиям, которые все знают. Мы хотели обратить интерес к уникальным и забытым блюдам», - отметил Ерсин Уйсенбаев, заместитель директора Департамента развития межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития.

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На конкурс пригласили не только профессиональных поваров, но и домохозяек, а также студентов колледжей.

«Есть семьи, в которых секреты кухни передают из поколения в поколение. Я сама уже много лет езжу в экспедиции по стране. Сегодня восстановила 200 забытых рецептов казахских блюд. Когда речь идёт о нашей национальной кухне, на ум приходят мясо по-казахски, куырдак, курт, кумыс и ещё пара-тройка названий. Но на самом деле казахская кухня уникальная, многогранная и разнообразная», - говорит этнограф Айгерим Мусагажинова, руководитель отдела нематериального культурного наследия НИИ «Халык казынасы» при Национальном музее РК.

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Она провела мастер-класс для карагандинцев. Исследователь приготовила из конского желудка блюдо кочевников қарын бөртпе. Айгерим Мусагажинова также продемонстрировала рецепт обрядового блюда төңкерме из жареной пшеницы. Его специально готовили для рожениц и давали сразу же после появления ребёнка на свет. Считалось, что эта еда придаст женщине сил и сделает более полезным молоко роженицы.

Участники конкурса также приготовили блюда по старинным рецептам. Многодетная мать Бакытты Канапинова выступила от Совета матерей областной АНК. Изюминкой её стола оказался небольшой мешочек с ингредиентами для полевой кухни батыров – сүр (тонкие кусочки копчёного мяса) и курт. Имея этот набор, воины могли легко приготовить суп, просто добавив воды.

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Конкурсантка также принесла с собой 7 видов национальных напитков.

«Вот это – забытый кисло-молочный напиток шалап. Он сытный и полезный. Готовится легко и быстро – взять кефир, разбавить водой, желательно артезианской, и немного посолить. Это хороший источник кальция. В нашей семье пьём шалап постоянно, дети любят и уже сами научились готовить», - рассказала Бакытты.

Ритуальное блюдо үлпершек представила команда Шахтинского технологического колледжа. У него своя история. Блюдо из сердца лошади или коровы готовили родители девушки, вышедшей замуж и покинувшей отчий дом. Гостинец передавали, чтобы дочь понимала, что родные скучают по ней и любят.

Караганда стала третьим городом, где проводятся региональные этапы кулинарного конкурса. Лучшие знатоки казахской кухни соберутся на заключительный этап 25 ноября в Нур-Султане. По итогам фестиваля издадут альбом уникальных и забытых блюд казахской кухни.

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Карагандинская область   Культура   Рухани жаңғыру  
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