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В избиении родственницы подозревают чиновника в Карагандинской области

12 Августа 2021 17:06
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В избиении родственницы подозревают чиновника в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинка заявила, что ей нанес телесные повреждения аким Пионерского сельского округа Осакаровского района. Женщина рассказала об этом в полицейском участке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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54-летняя карагандинка обратилась в Юго-Восточный отдел полиции Караганды. В заявлении она написала, что у нее возник конфликт, в ходе которого чиновник нанес ей телесные повреждения.

«По данному факту сотрудники полиции установили 49-летнего жителя Осакаровского района. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 73-1 КРКобАП «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Также женщина прошла судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты выдали заключение, согласно которому, потерпевшей был причинен легкий вред здоровью.

Ситуацию также прокомментировал уполномоченный по этике госслужащего, заместитель акима Осакаровского района Нурлан Ламбеков. Он отметил, что на данный момент аким Пионерского сельского округа находится в отпуске.

«Он в отпуске до 1 сентября. Обстоятельств данного происшествия мы не знаем. Как только он выйдет на работу, мы проведем спецпроверку. Насколько нам известно, заявительница является его родственницей. Это, видимо, бытовой конфликт, возможно, они примирятся. В любом случае мы дождемся решения суда. Пока он в отпуске, мы ничего сделать не можем», - отметил Нурлан Ламбеков.


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#Карагандинская область   #Происшествия   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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