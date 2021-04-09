В июне Казахстан сможет выпускать полмиллиона вакцин собственного производства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В июне 2021 года Казахстан сможет перейти на массовое производства вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эффективность нашей вакцины хорошая, фактически считайте, 25-27 числа первые вакцины казахстанские будут поставлены по нашим основным хабам – это в Актюбинске, Алматы, Шымкенте и Нур-Султане. Поэтому работа такого порядка ведется. На следующий месяц они еще 50 тысяч сделают. Это май. Потом на 100 тысяч выходим. И как вчера Асхат Канатович говорил, мы ведем переговоры, договоренность есть именно по производству самой вакцины», - сказал Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК.

Он разъяснил технологию процесса.

«Потому что производством институт в полном масштабе, как 500 тысяч, они заниматься не смогут, поэтому мы сегодня подготовили дополнительную площадку для производства. Но на базе самого НИИ будут изготовлена субстанция для изготовления, для производства самой вакцины. Из субстанции у нас готовится бал-продукт, на основании бал-продукта фактически идет в последующем розлив самой вакцины. Поэтому где-то уже с июня мы можем, в принципе, через большое производство выйти на 500 тысяч в последующем во все остальные месяцы», - заключил зампремьера.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов назвал примерную дату запуска производства казахстанской вакцины против коронавируса.