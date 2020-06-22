В июле в Алматы начнут принимать заявления на АСП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с июля начнется прием заявлений на получение адресной социальной помощи (АСП), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«C начала июля 2020 года в Алматы начнут принимать заявления от граждан на получение АСП (с учетом пенсионных отчислений за июнь 2020 года). Для назначения адресной социальной помощи необходимо иметь постоянную либо временную регистрацию по месту жительства на срок не менее 6 месяцев, а при сдаче документов подать заявление и предоставить удостоверение личности для идентификации», - сообщили в Центре занятости населения Алматы.

АСП будет назначаться с месяца обращения вне зависимости от дня подачи заявления. Например, если заявление было подано 15 июля или в последний день месяца, то и выплата будет осуществлена в полном объеме за весь месяц.

«Трудоспособным гражданам государство поможет найти работу При отказе трудоспособных лиц от подходящей работы либо от мер содействия занятости, при прекращении без уважительной причины трудовой деятельности или участия в активных мерах содействия занятости, уполномоченным органом принимается решение о прекращении выплаты адресной социальной помощи», - обратили внимание в организации.

Подать заявление на назначение АСП можно онлайн на портале электронного правительства Egov.kz так и в районных отделах Управления социального благосостояния Алматы. Прием будет осуществляться в 8 районных отделах Управления социального благосостояния города Алматы.

Контакты районных отделов управления социального благосостояния Алматы:

Алмалинский район – пр. Сейфуллина 577, специалист Каримжанова Жанар, тел. 8-747-849-00-23.

Алатауский райоон – мкр «Нуркент», дом 5/25, специалист Курмангали Акерке, тел. 8-778-920-79-93, 8 707 161 14 31, специалист Онласынова Назерке, тел.:8 775 553 78 66.

Ауэзовский район – мкр 3, д. 41, специалист Муса Олжас, тел. 8 707-189-89-94, специалист Байкурманова Асем, тел.: 8 708 979 21 66.

Бостандыкский район – ул. Жандосова, 2, 118-ый кабинет, специалист Нургалиев Даурен, тел. 8701 108 80 99.

Жетысуский район – ул. Макатаева, 142, специалист Амантай Арман, тел. 8707-788-58-45.

Медеуский район – ул. Толе би, 12, специалист Темирбек Улан, тел. 8-708-283-16-93.

Наурызбайский район – мкр «Шугыла», в здании районного акимата, специалист Исакова Зере, тел. 8-778-462-49-64.

Турксибский район – ул. Рихарда Зорге, 18, специалист Абдрахманова Толкын, тел. 8-707-566-14-74.

Напомним, всего с начала года АСП выплачена в Алматы 4 419 семьям (22 тысячи человек) на 1 154,8 млн тенге, из них 1 757 многодетным семьям. Казахстанцам рекомендуют подавать заявления на назначение АСП через egov.kz.



