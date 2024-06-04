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    22:02, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    В итальянской деревне на местные выборы зарегистрировались 30 из 46 жителей

    В итальянской деревне на местные выборы зарегистрировалось 30 из 46 жителей
    Фото: Corriere Della Sera

    В муниципальных выборах в деревне Ингрия, что в 65 километрах от города Турин(Италия) зарегистрировались 30 кандидатов на муниципальные выборы. При этом на данном участке всего 46 избирателей – местных жителей, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Итальянская газета Corriere Della Sera пишет, что с 2009 года деревню возглавляет 42-летний Игорь Де Сантис – внук одного из предыдущих мэров, который руководил местной администрацией 30 лет.

    На предыдущих выборах И.Сантис одержал легкую победу. Однако в этот раз похоже мэру будет сложнее. За должность главы решил побороться не только 70-летний оппозиционер Ренато Полетто, но и житель Милана Стефано Венути, у которого также есть дом в Ингрии.

    Более того, в команду Р.Полетто вошли девять женщин, одна из которых мать И.Сантиса — Милена Крозассо. Она претендует на должность советника.

    При этом члены семьи заявили, что соперничество на выборах не повлияет на их добрые отношения, а сам Игорь Де Сантис не сомневается в своей победе.

    Итальянская пресса пишет, что в голосовании на муниципальных выборах также могут принять участие жители, которые проживают за границей. В случае с деревней Ингрия – их 26.

    Теги:
    Италия В мире Выборы Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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