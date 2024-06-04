В итальянской деревне на местные выборы зарегистрировались 30 из 46 жителей

В муниципальных выборах в деревне Ингрия, что в 65 километрах от города Турин(Италия) зарегистрировались 30 кандидатов на муниципальные выборы. При этом на данном участке всего 46 избирателей – местных жителей, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Итальянская газета Corriere Della Sera пишет, что с 2009 года деревню возглавляет 42-летний Игорь Де Сантис – внук одного из предыдущих мэров, который руководил местной администрацией 30 лет.

На предыдущих выборах И.Сантис одержал легкую победу. Однако в этот раз похоже мэру будет сложнее. За должность главы решил побороться не только 70-летний оппозиционер Ренато Полетто, но и житель Милана Стефано Венути, у которого также есть дом в Ингрии.

Более того, в команду Р.Полетто вошли девять женщин, одна из которых мать И.Сантиса — Милена Крозассо. Она претендует на должность советника.

При этом члены семьи заявили, что соперничество на выборах не повлияет на их добрые отношения, а сам Игорь Де Сантис не сомневается в своей победе.

Итальянская пресса пишет, что в голосовании на муниципальных выборах также могут принять участие жители, которые проживают за границей. В случае с деревней Ингрия – их 26.