Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Италии запретили приходить на работу без санитарного пропуска

17 Сентября 2021, 07:20
В Италии запретили приходить на работу без санитарного пропуска

РИМ. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - На работу с «грин-пассом»: Италия запретила жителям страны приходить в офис без санитарного пропуска. С 15 октября он будет нужен всем итальянцам, кроме пенсионеров и безработных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Те, кто откажется предъявить сертификат о вакцинации, свежий ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни, рискуют остаться без зарплаты или заплатить штраф: от 400 до 1000 евро.

На сегодня хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили около 75% итальянцев.

«Это важная мера. Италия стала единственной европейской страной, сделавшей «грин-пасс» обязательным на рабочем месте: и в госсекторе, и в частной сфере. Несмотря на некоторую полемику, кажется, что политические партии согласились с правительством. Даже «Лига», которая традиционно не стремилась вводить санитарные пропуска. Согласно недавнему опросу, «грин-пасс» поддерживают 80% итальянцев», — передает из Рима Джорджия Орланди.

Италия   Коронавирус в мире   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана