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В Италии зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом

Автор:  
Adlet Seilkhanov
19 Октября 2020, 09:31
В Италии зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом

РИМ. КАЗИНФОРМ – В Италии суточное число заражений COVID-19 превысило отметку 10 000 в прошлую пятницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Согласно информации министерства страны, число новых случаев в Италии за 16 октября составило 10010, тем самым обновив антирекорд суточного прироста.

Сообщается, что суточное число летальных случаев за пятницу составило 55, что меньше по сравнению с количеством умерших за четверг – 83.

За последние дни в стране наблюдается рост распространения инфекции. Так, в прошлый четверг количество инфекции составило более 8000, в прошлую среду – около 7300, в четверг – почти 6000, что намного превышает даже самые высокие показатели по заражению COVID-19 в период с марта по май этого года.


Италия  
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