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В Италии вводятся новые карантинные ограничения

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Августа 2020, 09:52
В Италии вводятся новые карантинные ограничения

РИМ. КАЗИНФОРМ - В Италии зарегистрирован наибольший суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией с конца мая, и на этом фоне в стране вводятся новые ограничения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

В эти выходные итальянцы отмечают праздник Феррагосто, традиционно местные жители проводят его на море. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в курортном городе Езоло на побережье Адриатического моря полиция теперь следит за соблюдением правил социального дистанцирования.

Дополнительные меры для борьбы с распространением инфекции принимаются во многих городах Италии. Так, в Калабрии до 7 сентября будут закрыты все дискотеки в помещениях и на открытом воздухе. В Анцио запрещен доступ на пляж в ночные часы. Носить маски на улице отныне требуется в Сан-Феличе-Чирчео и Амальфи, а на острове Капри такое условие распространяется отныне на дневные часы, а не только на вечерние, как раньше.

А после того как итальянские туристы привезли домой коранавирус, власти целого ряда областей вводят обязательный тест на Covid-19 для всех, вернувшихся из Хорватии, Греции, Испании и Мальты.


Туризм   Здравоохранение   Италия   Коронавирус в РК  
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