В Италии вводят новые правила пользования кондиционерами в общественных зданиях

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Новые нормы энергопотребления планируются внедрить в Италии с мая текущего года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Rai.

Как передает телеканал Rai, Италия импортирует почти 40% своего природного газа из России, из которого производится около 50% электроэнергии, потребляемой жителями Италии.

С учетом ближайших планов Евросоюза по внедрению эмбарго на российские энергоносители, приоритетом для правительства Италии является принятие мер и поиск решений по смягчению последствий такого шага.

Так, с 1 мая 2022 года и до 31 марта 2023 года в Италии будет действовать поправка к законопроекту, согласно которой температура кондиционеров во всех общественных зданиях должна выставляться на 27 градусах (допускается вариативность в два градуса). Зимой отопление должно быть установлено на 19 градусах, опять же с некоторой возможностью максимального превышения в два градуса.

В случае нарушения правил предусмотрены штрафы в размере от 500 до 3 тыс. евро. По данным итальянского СМИ, нововведение позволит существенно сэкономить объемы потребляемого газа.

Редактор журнала «QualEnergia» Серджио Феррарис сообщает, что эскалация конфликта в Украине застала Италию врасплох.

«Мы не готовы немедленно принять альтернативные стратегии», - говорит С. Феррарис. До прошлого года итальянцы делали выбор в энергетическом секторе, полагаясь на газ из России. У нас нет собственных ресурсов, и закупок в других странах, таких как Азербайджан или Африка. Вместе с Германией мы являемся страной, которая больше всего зависит от Москвы. Пока дела идут хорошо, потому что краны подачи «голубого топлива» не закрыты, говорит журналист.

Кроме того, С. Феррарис считает, что следует учитывать местную бюрократию Италии, которая сильно «тормозит» развитие проектов альтернативной энергии. По его словам, ветряная электростанция, спроектированная недалеко от местности Таранто, ждала разрешения девять лет из-за препятствий, связанных с ландшафтными ограничениями.

Кроме того, собеседник отметил, что средняя температура в Италии повысилась намного больше, чем на остальной планете: на 1,8 градуса против 1,3 среднемирового показателя. Кроме того, есть «очаги жары», особенно в итальянских городах, где мало зелени.

«Эти факторы увеличили использование кондиционеров и потребление энергии. Фактически пик потребления электроэнергии переместился на июль, когда еще есть открытые предприятия. Вот почему правительство премьер-министра Марио Драги берет ответственность за системы кондиционирования воздуха» - добавил С. Феррарис.

Правительство Италии прогнозируем, что новые меры могут сократить потребление энергии на 7-8%.

Дополнительным предложением по экономии энергии в Италии может стать использование естественной вентиляции для охлаждения дома в самые «прохладные часы», либо использование вентилятора, энергопотребление у которого в 20 раз ниже, чем у кондиционера.