+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 33 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Италии ввели Covid-пропуск для посещения культурных и развлекательных заведений

6 Августа 2021 12:25
Поделиться:
В Италии ввели Covid-пропуск для посещения культурных и развлекательных заведений

РИМ. КАЗИНФОРМ - Поскольку в Италии началась четвертая волна Covid-19, вызванная вариантом Delta, с пятницы, 6 августа, люди должны будут предъявлять Covid-пропуск «green pass» для посещения культурных или развлекательных заведений страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.

Новости по теме
1736 больных Covid-19 находятся в стационарах Атырауской области
Дефицит второго компонента «Спутник V» отмечается в Узбекистане Общественники и духовенство призывают вакцинироваться и подают пример жителям Нур-Султана Опубликован список нарушителей с «красным» статусом в Мангыстауской области

Certificazione verde, или Covid-сертификат выдается тем, кто был полностью вакцинирован от Covid-19 либо переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев, а также тем, у кого отрицательный результат теста на коронавирус, проведенный в течение последних 48 часов.

С 6 августа многие предприятия, развлекательные заведения и культурные объекты в Италии будут обязаны по закону требовать сертификат при входе.

Сертификат требуется предъявлять людям в возрасте от 12 лет при посещении музеев, галерей, театров, кинотеатров, спортивных стадионов, тематических парков, крытых бассейнов, спа, тренажерных залов и открытых зон отдыха в барах и ресторанах.

За нарушение этого требования как клиентам, так и заведениям грозит штраф от 400 до 1000 евро.

Правительство Италии не сообщило о каких-либо еще планах относительно требования сертификата при входе в отели, супермаркеты или торговые центры.

Отмечается, что власти страны также рассматривают вопрос, вводить ли Covid- сертификат для внутренних поездок на общественном транспорте, поездах дальнего следования или рейсов в пределах страны в будущем, а также для школ и рабочих мест.

Туристы из стран ЕС и Шенгенской зоны, а также США, Канады и Японии могут въезжать в Италию и посещать места, где требуется сертификат, предъявляя аналогичные медицинские документы, выданные в их стране.

Правительство Италии также заявило, что признает аналогичные медицинские документы, выданные жителям Великобритании и Израиля.


Подписывайтесь на наш канал:

#Италия   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Жанна Нурмаганбетова

Новости по теме
1736 больных Covid-19 находятся в стационарах Атырауской области
Дефицит второго компонента «Спутник V» отмечается в Узбекистане
Общественники и духовенство призывают вакцинироваться и подают пример жителям Нур-Султана
Опубликован список нарушителей с «красным» статусом в Мангыстауской области
Популярное
1 Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане
2 Внесены изменения в постановление санврача ЗКО
3 Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области
4 ВОЗ призывает к мораторию на ревакцинацию в интересах бедных стран
5 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
6 Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии
Читайте также
300 человек заболели коронавирусом за сутки в Алматинской области
ВОЗ: грудное вскармливание можно продолжать и после заражения коронавирусом, и после вакцинации
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив