В Италии выявили нарушения трудового законодательства на производствах Dior и Armani

Прокуратура Италии провела расследование, в результате которого выяснила, что субподрядчики крупных производителей модных изделий «Dior», «Armani» занимаются эксплуатацией труда на своих фабриках, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

По данным газеты «The Wall Street Journal», на производстве брендовых сумок трудятся нелегальные мигранты, которым платят всего по два доллара в час.

В «Dior» за одну изготовленную сумку работник получает примерно 57 долларов, в то время как в магазинах вещь стоит в районе 2 780 долларов. «Armani» платит 270 долларов подрядчику, а продает сумку в среднем за две тысячи долларов.

Среди сотрудников фабрик в большинстве граждане Китая, которые работают сверх нормы.

Представители «Armani» рассказали, что компания передает изготовление продукции на аутсорсинг GA Operations. При этом модный дом отрицает нарушения со стороны GA Operations, которая производит одежду, аксессуары и предметы домашнего декора для брендов Giorgio Armani Group.