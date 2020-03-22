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В Италии снова рекордное число умерших от коронавируса за сутки: 793

22 Марта 2020 07:15
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В Италии снова рекордное число умерших от коронавируса за сутки: 793

РИМ. КАЗИНФОРМ - 793 человека умерли в Италии от Covid-19 за минувшие сутки, хотя многим казалось, что пятница и ее 627 жертв станут абсолютным рекордом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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В больнице Кремоны - небольшого городка в Ломбардии в отделении интенсивной терапии каждый день ведут борьбу с вирусом не на жизнь, а на смерть. Все места в отделении заняты больными с осложнениями от коронавируса. Созданная на скорую руку дополнительная палата заполнилась за один день. Персонал работает круглосуточно с небольшим перерывом, чтобы переодеться, поесть и поспать.

На ежедневной пресс-конференции в Риме глава Гражданской обороны Анджело Борелли заявил, что за сутки на Аппенинском полуострове зарегистрировали 4820 новых случаев, общее число заражённых превысило 42 680.

Учитывая масштаб эпидемии, Италия срочно нуждается в квалифицированных медицинских кадрах и оборудовании. Первая партия из заказанных правительством у КНР 8 миллионов хирургических масок отгружена производителями провинции Гуандун и в ближайшее время вылетит по назначению.

Между тем Круизный лайнер Costa Pacifica в субботу во второй половине дня завершил высадку всех пассажиров в порту Генуи. Накануне французский Марсель отказал им в праве сойти на берег, хотя среди них не было ни подтвержденных, ни подозрительных случаев.


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Ключевые слова: Италия, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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