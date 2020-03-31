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В Италии рост заболеваемости коронавирусом пошел на спад

Автор:  
Татьяна Кудренок
31 Марта 2020, 12:40
В Италии рост заболеваемости коронавирусом пошел на спад

РИМ. ANSA-КАЗИНФОРМ - В понедельник в Италии было зарегистрировано 812 летальных исходов от коронавируса, но данные, представленные службой гражданской защиты, похоже, подтверждают, что распространение COVID-19 в стране наконец-то замедляется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Начальник службы гражданской защиты и комиссар по чрезвычайным ситуациям в связи с коронавирусом Анджело Боррелли заявил, что «на сегодня были зарегистрированы 1 590 пациентов, выздоровевших от коронавируса - самый высокий (ежедневный) показатель с начала чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом в Италии».

Он также добавил, что общее количество вылеченных достигло 14 620 человек.

На сегодня в Италии от коронавируса умерло более 11 590 человек.

ANSA также подтвердило, что Италия в понедельник преодолела отметку в 100 000 по общему количеству людей, инфицированных коронавирусом во всех уголках страны. С учетом числа умерших и тех, кто выздоровел, теперь это число составляет 101 739. Стоит отметить, что прошло ровно 40 дней после обнаружения первого зараженного коронавирусом человека в итальянском регионе Ломбардии
Италия  
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