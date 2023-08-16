В Италии растет число нелегальных мигрантов, прибывающих по морю

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Согласно данным министерства внутренних дел Италии, за первые семь месяцев 2023 года количество нелегальных мигрантов, прибывающих по морю, пытающихся попасть в страну по морю, увеличилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».



Агентство «Ansa» передает, что Италия зарегистрировала 89 158 высадок на свои южные берега с января по июль 2023 года. В 2022 году этот показатель составил 41 435 фактов. Таким образом, частота незаконных нарушений морских границ Италии в текущем году увеличилась на 115,18%.

Основной страной, откуда мигранты пытаются попасть в Италию, является Тунис. В тот же период 2022 года основной страной отправления была Ливия.

По данным МВД Италии, в 2023 году также увеличилось количество поисково-спасательных работ на море. За семь месяцев 64 764 мигрантов и беженцев — 72,64% от общего числа прибывших по морю — были высажены в Италии после спасения на море. В 2022 году на море было спасено 19 171 человек— 43,27% от общего числа мигрантов.

По той же статистике, количество заявлений о предоставлении убежища в Италии также увеличилось на 70,59% до 72 460. При этом 2561 человек были репатриированы после отрицательного решения по их ходатайствам о предоставлении убежища, что на 28,05% больше, чем за тот же период прошлого года.