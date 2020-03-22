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В Италии почти 800 погибших от коронавируса за сутки - новый рекорд

22 Марта 2020 20:51
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В Италии почти 800 погибших от коронавируса за сутки - новый рекорд

РИМ. КАЗИНФОРМ - В Италии за последние сутки зарегистрирован еще один скачок смертности в результате коронавирусной инфекции, скончались 793 пациента. Общее число летальных исходов составило здесь 4 825. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки выросло на 32 тысячи и достигло 266 тысяч человек. Скончались более 11 тысяч заболевших. Университет Джонса Хопкинса сообщает, что число случаев заболеваний коронавирусом в мире уже превышает 300 тысяч.

Италия еще в четверг обогнала Китай по числу жертв коронавируса. По данным на 22 марта, диагноз Covid-19 подтвержден у 53 578 жителей Италии - на 6 557 больше, чем за день до этого.


В Ломбардии, где произошла самая большая вспышка коронавируса, введены более строгие меры для борьбы с распространением инфекции. Согласно новым правилам, объявленным поздно вечером в субботу, спорт и физическая активность на улице запрещены. Использование торговых автоматов также запрещено.


Бизнесу предписано прекратить все операции, за исключение тех, что включены о особо важные цепочки обеспечения населения. Прекращается строительство (за исключением больниц). Запрещена работа всех рынков на открытом воздухе.


В Ломбардии зафиксировано 3 095 смертельных исходов после заражения коронавирусом.


Ватикан издал декрет об индульгенции для заразившихся коронавирусом и тех, кто помогает больным. В Риме на карантине два монастыря, в них коронавирусом заболели 59 монашек. По всей стране от Covid-19 скончались 28 священников.


Россия в субботу объявила, что отправит в Италию военных вирусологов и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.


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Ключевые слова: Италия,
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