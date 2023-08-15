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    22:16, 14 Август 2023 | GMT +6

    В Италии неожиданно проснулся спящий вулкан Этна

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    Фото: David Mark/Pixabay
    РИМ. КАЗИНФОРМ - В ночь на понедельник Национальный институт геофизики и вулканологии Италии зафиксировал извержение в юго-восточном кратере вулкана на высоте свыше 3 тысяч метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Потоки лавы могли разглядеть и местные жители. В последующие часы активность Этны пошла на спад. Тем не менее из-за пепла и дыма на Сицилии приостановлена работа аэропорта в городе Катании, который обычно обслуживает около 200 рейсов каждый день.


    Напомним, в июне на Филиппинах начал извергать лаву и сернистый газ самый активный вулкан Майон, а на Гавайях после трехмесячного перерыва проснулся вулкан Килауэа.


    Теги:
    Извержение вулкана Видео Мировые новости Италия
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