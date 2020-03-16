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В Италии больше всего умерших от коронавируса за сутки
РИМ. КАЗИНФОРМ - Италия возглавила список стран с самым высоким числом умерших от коронавируса за сутки - 368. С начала эпидемии жертвами Covid-19 стали 1809 человек, по данным Гражданской обороны; число заразившихся превысило 24 740 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.
Самым пострадавшим регионом остается Ломбардия и ее столица Милан. Ситуация в местном здравоохранении вызывает серьёзную обеспокоенность не только итальянских властей, но и всей Европы.
В отделениях интенсивной терапии в Ломбардии находятся 800 человек, койко-мест катастрофически не хватает. Создание временной больница на 500 коек на территории двух павильонов миланской ярмарки пока в проекте.
В других городах, в том числе в Риме, в срочном порядке создают отделения реанимации и интенсивной терапии, чтобы справиться с чрезвычайно ситуацией.
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