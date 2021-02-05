В IT-отрасли планируется создать более 100 тысяч новых рабочих мест – Аскар Мамин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин заявил, что планируется создать более 100 тысяч новых рабочих мест в IT-отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря мерам по поддержке бизнеса в цифровой отрасли мы планируем создать более тысячи инновационных компаний. В целом в IT-отрасли планируется создать более 100 тысяч новых рабочих мест, что поможет сформировать критическую массу и запустить мультипликативные эффекты во всех отраслях экономики», - сказал Аскар Мамин в рамках Digital Almaty forum 2021.

Он отметил, что в течение последующих пяти лет все областные центры и города республиканского значения будут обеспечены покрытием 5G. Планируется в разы увеличить инвестиции в область обработки и хранения данных, доли электронной торговли.

«Сегодня вопросы развития цифровизации актуальны как никогда. От успешности наших усилий по недопущению технологического разрыва, как на уровне национальных экономик, так и на уровне пространства ЕАЭС будет зависеть наша конкурентоспособность на десятилетия вперед. В рамках председательства в органах Союза Казахстан приложит все усилия для полной реализации потенциала цифровизации единого рынка ЕАЭС, построения взаимосвязи между конкурентным преимуществом наших экономик. Мы должны обновить и усилить совместные подходы по разработке и реализации инициатив в рамках цифровой повестки нашего Союза», - сказал Аскар Мамин.

Напомним, в Алматы проходит цифровой форум.