В историческом комплексе «Торткуль» Жамбылский русский драматический театр сыграл трагикомедию «Жанна Д’Арк»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Спектакль под открытым небом в Таразе, в древнем караван-сарае, ставшем ныне историческим комплексом, показали артисты Жамбылского областного русского драматического театра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В историческом комплексе «Торткуль» был показан спектакль трагикомедия «Жанна Д’Арк» по пьесе болгарского драматурга Стефана. Цанева, – рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заведующая литературной частью Жамбылского областного русского драматического театра Ольга Махиня. – Режиссер-постановщик спектакля – Куандык Касымов. Вход был свободным, открывая всем желающим двери в ХV век».

По мнению спикера, не каждый спектакль подходит для открытых площадок, но именно эта постановка вписывается в подобный формат очень органично.

«Коллектив театра недавно вернулся с ХХIII Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны», проходившего в российском городе Керчь, где успешно выступил с этой же постановкой. Камерные спектакли отличает мощная энергетика, исходящая от зрителей. Их дыхание, переживания, волнение за персонажей – всё это сильно помогает артистам», - поделился впечатлениями артист жамбылского театра Евгений Орлов, исполнивший роль Палача.

В постановке заняты всего три актёра – Елена Козаченко в роли Жанны Д’Арк, Бекназар Избасаров в роли Бога, и Палач как его антипод. Премьера спектакля по пьесе болгарского драматурга Стефана. Цанева состоялась в ноябре 2019 года, собрав любителей нетривиальных философских постановок. И теперь спектакль на открытой площадке произвел фурор, вызвав восторг у зрителя.

«Хорошо, если это войдёт в постоянную практику, – говорит заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон. – Было бы здорово, если бы и у нас в Таразе, под открытым небом, на сценической площадке древнего караван-сарая, проводили мероприятия, аналогичные фестивалю в Керчи. Наш город богат древними памятниками и историческими комплексами, площадки которых также могут быть импровизированной сценой. Актерская игра на свежем воздухе, в историческом антураже воспринимается иначе, нежели в стенах театра. Особенно, если этому способствует сюжет. Даже знакомые спектакли способны заиграть абсолютно новыми красками, если под ногами артистов– земля, а над головой – открытое небо. Надеемся, эта практика приживётся и внесет новое веяние в культурную жизнь города».

Напомним, в 2019 году жамбылские актеры показали историю Кыз-Жибек и Толегена, любви и коварства, под открытым небом в древнем караван-сарае Торткуль, который является одним из интереснейших археологических памятников Тараза – города, в древние времена бывшего важным звеном Великого Шелкового пути. Расположенный на западной окраине один из многих караван-сараев древнего Тараза в прошлом столетии уже представлял собою огромный курган. С 2008 года во время археологических раскопок здесь обнаружили остатки сооружения, бывшего караван-сараем, с гостиницей, банями и инфраструктурой. По найденным монетам объект датировали VI–VII веками нашей эры. Затем караван-сарай был реконструирован. Как туристический объект, с 2014 года музей под открытым небом Торткуль встречает туристов.