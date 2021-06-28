В историческом комплексе «Торткуль» Жамбылский русский драматический театр сыграл трагикомедию «Жанна Д’Арк»
«В историческом комплексе «Торткуль» был показан спектакль трагикомедия «Жанна Д’Арк» по пьесе болгарского драматурга Стефана. Цанева, – рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заведующая литературной частью Жамбылского областного русского драматического театра Ольга Махиня. – Режиссер-постановщик спектакля – Куандык Касымов. Вход был свободным, открывая всем желающим двери в ХV век».
По мнению спикера, не каждый спектакль подходит для открытых площадок, но именно эта постановка вписывается в подобный формат очень органично.
«Коллектив театра недавно вернулся с ХХIII Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны», проходившего в российском городе Керчь, где успешно выступил с этой же постановкой. Камерные спектакли отличает мощная энергетика, исходящая от зрителей. Их дыхание, переживания, волнение за персонажей – всё это сильно помогает артистам», - поделился впечатлениями артист жамбылского театра Евгений Орлов, исполнивший роль Палача.
В постановке заняты всего три актёра – Елена Козаченко в роли Жанны Д’Арк, Бекназар Избасаров в роли Бога, и Палач как его антипод. Премьера спектакля по пьесе болгарского драматурга Стефана. Цанева состоялась в ноябре 2019 года, собрав любителей нетривиальных философских постановок. И теперь спектакль на открытой площадке произвел фурор, вызвав восторг у зрителя.
«Хорошо, если это войдёт в постоянную практику, – говорит заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон. – Было бы здорово, если бы и у нас в Таразе, под открытым небом, на сценической площадке древнего караван-сарая, проводили мероприятия, аналогичные фестивалю в Керчи. Наш город богат древними памятниками и историческими комплексами, площадки которых также могут быть импровизированной сценой. Актерская игра на свежем воздухе, в историческом антураже воспринимается иначе, нежели в стенах театра. Особенно, если этому способствует сюжет. Даже знакомые спектакли способны заиграть абсолютно новыми красками, если под ногами артистов– земля, а над головой – открытое небо. Надеемся, эта практика приживётся и внесет новое веяние в культурную жизнь города».
Напомним, в 2019 году жамбылские актеры показали историю Кыз-Жибек и Толегена, любви и коварства, под открытым небом в древнем караван-сарае Торткуль, который является одним из интереснейших археологических памятников Тараза – города, в древние времена бывшего важным звеном Великого Шелкового пути. Расположенный на западной окраине один из многих караван-сараев древнего Тараза в прошлом столетии уже представлял собою огромный курган. С 2008 года во время археологических раскопок здесь обнаружили остатки сооружения, бывшего караван-сараем, с гостиницей, банями и инфраструктурой. По найденным монетам объект датировали VI–VII веками нашей эры. Затем караван-сарай был реконструирован. Как туристический объект, с 2014 года музей под открытым небом Торткуль встречает туристов.