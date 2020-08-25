В историческом итоге идеи Алаш-Орды победили – российский историк Виктор Козодой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В историческом итоге идеи Алаш-Орды победили. Такое мнение высказал в ходе онлайн-конференции, приуроченной к 100-летию Казахской Республики, доктор исторических наук, профессор Виктор Козодой из Новосибирска (Россия), передает корреспондент МИА «Казинформ». Организатором мероприятия является демократическая партия «Ақ жол» совместно с институтом «Алаш».

«С точки зрения политической практики с 1917 года параллельно существовало два проекта. Это проект «Алаш», а второй проект – советский. Можно долго говорить об идейных корнях проекта «Алаш». Как сибиряк не могу не отметить некое взаимное влияние идейных корней, связанных с сибирским областничеством, с Георгием Потаниным и другими. О чем много говорилось и самим Алиханом Бокейхановым, Нурбековым, в воспоминаниях Валидова. После Октябрьской революции, в ноябре 1917 года большевиками была принята известная Декларация прав народов России, в которой провозглашалось равенство и право народов на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Лозунги были крайне привлекательны для многих политических деятелей. В декабре 1917 года на втором Всеказахском съезде было принято принципиальное решение об образовании автономии «Алаш» и организован орган управления – Алаш-Орда. И вот эти два проекта начали параллельно сосуществовать, где-то соприкасаясь, где-то расходясь. С начала 1918 года наступление большевиков активизировалось, поэтому руководители «Алаша», в том числе Бокейханов, были вынуждены даже скрываться. Задумки, которые были запланированы в декабре 1917 года, не могли в полной мере реализоваться», – сказал В. Козодой.

Историк напомнил, что уже в апреле 1918 года Советской властью был поставлен вопрос о создании автономий в Туркестане и Татаро-Башкирии. В таких условиях деятели «Алаша» были вынуждены пойти на компромисс, на признание советской власти, чтобы продолжать реализацию Алашской автономии. Но переговоры были сорваны, в том числе из-за антибольшевистских выступлений в мае-июне 1918 года. Движение и партия «Алаш» были объявлены буржуазно-националистическими. В июне советская власть в крае пала, правительство «Алаша» во главе с А. Бокейхановым рассматривало вопрос о вступлении в федерацию с Сибирью, где возникло Временное Сибирское правительство, и Туркестаном. Затем появился проект Временного Всероссийского правительства, который предусматривал ликвидацию всех областных правительств, в том числе и Алаш-Орды. Советская власть также не признавала Алаш-Орду в качестве субъекта. После окончания Гражданской войны все, кто выступал против советской власти, были амнистированы.

«В той политической ситуации, которая тогда сложилась, я считаю, что лидеры Алаш поступили очень мудро, согласившись на эти условия, на амнистию, признав советскую власть и продолжив свою деятельность. У Алихана Бокейханова был тяжелый выбор, ему предлагали еще в Омске вместе с войсками уехать на Дальний Восток, а затем в эмиграцию. Алихан Бокейханов совершил гражданский подвиг, оставшись со своим народом. Он прекрасно понимал, чем это всё могло для него закончиться, чем ему всё это грозило. Тем не менее он пошел этим путем. Надо отметить, что не для всех лидеров была амнистия. Весной 1920 года был процесс над бывшими министрами Всероссийского правительства Колчака, 20 человек были осуждены, 4 из них были расстреляны. Что касается амнистии для деятелей «Алаша», это была вынужденная мера со стороны советской власти, которой были нужны кадры», – сказал профессор.

По его мнению, идеи «Алаша», стремление к самоопределению, были настолько сильны, что большевики не могли это проигнорировать и также были вынуждены пойти на компромисс. Активисты «Алаша» сыграли большую роль в определении границ Казахской Республики.

«На мой взгляд, несмотря на то, что была образована советская автономия, это была очень значимая веха в становлении казахской государственности, которая привела в 1936 году к созданию Казахской союзной республики, обладавшей всеми атрибутами государственности в полном объеме – территория, кадры, органы власти. Это проложило путь к тому, что в 1991 году была провозглашена независимость Казахстана. Хотел бы отметить, что в истории часто бывает так, что разница между победителями и побежденными, между победой и поражением бывает очень иллюзорной. Если физически в Гражданской войне «Алаш» потерпел поражение, то в историческом итоге и Бокейханов, и другие лидеры Алаш-Орды, на мой взгляд, оказались победителями. Их роль в историческом плане оказалась очень значимой, а их идеи оказались востребованными», – подчеркнул российский историк.