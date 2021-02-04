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В исследовательских университетах поменялась только вывеска, но не содержание – Ахылбек Куришбаев

Автор:  
Серик Сабеков
4 Февраля 2021, 11:14
В исследовательских университетах поменялась только вывеска, но не содержание – Ахылбек Куришбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы со своими многочисленными реформами так и не провели главных системных преобразований в науке и высшем образовании. Об этом заявил сенатор Ахылбек Куришбаева на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сути, нам до сих пор не удалось интегрироваться в мировое научное и образовательное пространство. В созданных нами исследовательских университетах, по существу, поменялась только вывеска, но не содержание», - сказал Ахылбек Куришбаев.

Сенатор добавил, что в отраслевых министерствах и вовсе пошли по другому пути, вместо укрепления научного потенциала подведомственных вузов, придумали административные надстройки над ними, то чего нет ни в одной в развитой стране.

«Меня очень радует, что в данном законопроекте усиливается межотраслевая координация МОН. Но главное, чтобы у руля науки страны стоял не просто менеджер, а учёный, способный, не изобретая заново «велосипед», используя уже наработанный в мире опыт, адаптировать в наши условия современную систему организации научных исследований»,-подчеркнул Ахылбек Куришбаев.

Отметим, что сегодня на пленарном заседании палаты рассматривался законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки»


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