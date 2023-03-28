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В исправительных учреждениях содержатся около 500 приверженцев деструктивных религиозных течений

Азамат Сыздыкбаев
28 Марта 2023, 17:19
В исправительных учреждениях содержатся около 500 приверженцев деструктивных религиозных течений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Мейрам Аюбаев назвал количество содержащихся в исправительных учреждениях страны осужденных, причастных к деструктивным религиозным течениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Число осужденных за экстремистские, террористические преступления сейчас сокращается. По меньшей мере, 343 человека – это осужденные за совершение экстремистских, террористических преступлений. Если добавить к ним тех, кто осужден за общеуголовные преступления, но придерживается экстремистской идеологии, будет 484», - сказал Мейрам Айюбаев в кулуарах после заседания Сената.

По его словам, количество таких осужденных в настоящий момент не растет.

«Рост осужденных за совершение экстремистских, террористических преступлений в целом не наблюдается», - заключил заместитель председателя КУИС.


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