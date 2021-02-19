Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

В Испании выпустили почтовую марку в честь 30-летия Независимости Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Февраля 2021, 16:06
В Испании выпустили почтовую марку в честь 30-летия Независимости Казахстана

МАДРИД. КАЗАХСТАН – В Испании выпущена почтовая марка в честь 30-летия Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Проект инициирован и реализован Посольством Казахстана в честь знаменательного события в истории нашей страны. На почтовой марке изображен логотип 30-летия Независимости Республики Казахстан с надписью на испанском языке и указанием дорогой для сердца каждого казахстанца даты.

photo

Марка, являющаяся визитной карточкой почтовой корреспонденции, будет напоминать испанцам о важной для Казахстана юбилейной дате.

Позднее планируется проведение специальной церемонии гашения марок и их рассылки по организациям филателистов Испании.


МИД РК   Испания   30 лет Независимости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия