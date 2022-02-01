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В Испании разрешили провести третью фазу испытаний местной вакцины от COVID-19

1 Февраля 2022 17:28
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В Испании разрешили провести третью фазу испытаний местной вакцины от COVID-19

МАДРИД. ТАСС - КАЗИНФОРМ – Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями (AEMPS) разрешило проведение третьей фазы клинических испытаний местной вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета Diario, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Речь идет о препарате компании Hipra, которая сможет провести последнюю фазу клинических испытаний своей вакцины. Это необходимый шаг перед направлением запроса на получение одобрения от Европейского агентства лекарственных средств.

Отмечается, что в испытаниях примут участие около трех тысяч человек старше 16 лет, которые получат препарат Hipra в качестве бустерной дозы. Последняя фаза пройдет в больницах Испании, Италии и Португалии.

В августе прошлого года AEMPS разрешило начать проведение первой фазы клинических испытаний испанской вакцины от COVID-19.

С начала пандемии в 47-миллионной Испании было выявлено около 10 млн случаев заражения, свыше 93 тыс пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

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#Испания   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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