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В Испании прогремел взрыв на химическом кластере
15 Января 2020 03:03
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БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Взрыв и крупный пожар произошли на химическом кластере в испанской Таррагоне во вторник вечером, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.
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В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб и пятеро получили серьезные ранения.
Звук от взрыва был слышен на удалении 50 километров. На кадрах, размещенных в социальных сетях, пожар виден за несколько километров.
Таррагона – портовый город в автономном сообществе Каталония на северо-востоке Испании с населением 800 тыс. человек. С 2015 года здесь находится промышленный кластер площадью 1200 гектаров.
Ключевые слова: Происшествия,
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