В Испании прогремел взрыв на химическом кластере

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Взрыв и крупный пожар произошли на химическом кластере в испанской Таррагоне во вторник вечером, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб и пятеро получили серьезные ранения.

Звук от взрыва был слышен на удалении 50 километров. На кадрах, размещенных в социальных сетях, пожар виден за несколько километров.

Таррагона – портовый город в автономном сообществе Каталония на северо-востоке Испании с населением 800 тыс. человек. С 2015 года здесь находится промышленный кластер площадью 1200 гектаров.