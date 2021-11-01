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В Испании погиб участник забега с быками

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Ноября 2021, 07:19
В Испании погиб участник забега с быками

ОНДА. КАЗИНФОРМ - Мужчина средних лет получил тяжелые травмы головы и пробитую артерию на бедре во время традиционного забега с быками (Энсьерро) в городке Онда на востоке Испании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Он скончался в больнице соседнего городка Вильярреаль. Муниципалетит Онды принял решение прекратить все мероприятия с участием быков, однако фестиваль Фира-де-Онда будет продолжаться несмотря на трагическое события.

Это был первый инцидент подобного рода с тех пор, как в Испании вновь разрешены фестивали после ослабления ограничений, введенных летом в связи с пандемией коронавируса.

Несмотря на снятие запретов, в Испании продолжаются бурные дебаты о том, не стоит ли вообще отменить все фестивале, в которых задействованы быки.

Во время фестиваля толпа участников бежит по улицам города, уворачиваясь от быков, выпущенных из загона.

В некоторых случаях этих быков затем снова ловят, и они принимают участие в боях, которые в последнее время резко критикуют организации, занимающиеся охраной прав животных, да и в обществе в целом к ним сохраняется неоднозначное отношение.

Во время забега с быками часто случаются ранения и травмы. С 1910 года, когда начался такого рода подсчет, во время фестиваля Сан-Фермин в столице Наварры Памплоне погибло 16 участников забегов.

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