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В Испании отмечена самая высокая в истории температура для апреля

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Апреля 2023, 08:33
В Испании отмечена самая высокая в истории температура для апреля

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - В Испании впервые в истории в апреле температура поднялась до 38,7°С. Необычно жаркая для этого времени года погода установилась в Андалусии и других южных провинциях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Почти 40 градусов достигли столбики термометров в этот четверг в некоторых регионах Испании. В три часа дня в Кордове было 38,7 градусов, в Севилье - 37,8. Испанское метеоагентство AEMET заявило, что этот месяц, вероятно, станет самым жарким апрелем с начала наблюдений.

Температура, более похожая на июльскую, заставляет жителей Андалусии опасаться прихода лета.

«В этом месяце должны идти дожди, а не жара стоять! Боюсь себе представлять это лето...» - сетует прохожий на улице Севильи. Другой в ним согласен: «Сейчас словно лето! А уж когда наступит лето, тяжело нам придётся! А ведь пресной воды становится все меньше и меньше».

С каждым годом летняя жара приходит в Европу всё раньше. Испанские власти возможно перенесут начало мероприятий по борьбе с жарой на 15 мая, чтобы помочь населению справиться с высокими температурами. В дополнение к жаре, сильная засуха оказывает катастрофическое воздействие на сельское хозяйство.

Прошлый год стал самым жарким в истории Испании.


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