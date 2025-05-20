РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:25, 20 Май 2025 | GMT +5

    В Испании отключилась мобильная связь и интернет

    В Испании отключилась на несколько часов общенациональная телефонная сеть Telefonica. Этот инцидент произошел всего через несколько недель после массового электроэнергии в Испании, Португалии и части Франции, который привел к хаосу и нанес странам большой финансовый ущерб, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    интернет, связь, IT, технологии
    Фото: freepik.com

    По данным испанских СМИ, инцидент в сети «Telefónica» во вторник привел к отключению национальной стационарной телефонной сети на несколько часов, что также повлияло на работу линии экстренной связи 112, которая в настоящее время восстановлена.

    Некоторые автономные сообщества страны, такие как Арагон, Валенсийское сообщество и Страна Басков, были вынуждены включить альтернативные номера экстренной связи.

    Серхио Санчес, директор по операциям, сетям и ИТ компании Telefónica Spain, объяснил в видео местному ТВ, размещенном в социальных сетях, что проблема теперь решена.

    Во время обновления сети, проведенного компанией Telefónica сегодня утром, на одном из маршрутизаторов произошел инцидент, который «оказал влияние на работу некоторых компаний и государственных служб».

    — Все услуги восстановлены, за исключением нескольких особых случаев, когда мы направили персонал на место для устранения проблемы, — сообщил операционный менеджер компании.

    По сообщениям испанских СМИ, сильнее всего пострадали стационарные телефоны, однако, по всей видимости, в той или иной степени пострадали и все голосовые услуги Telefonica.

    Из-за предыдущего отключения электроэнергии Испания может потерять до 1 млрд евро.

    Теги:
    Интернет Связь, ТВ, IT Испания Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают