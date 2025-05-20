В Испании отключилась мобильная связь и интернет

По данным испанских СМИ, инцидент в сети «Telefónica» во вторник привел к отключению национальной стационарной телефонной сети на несколько часов, что также повлияло на работу линии экстренной связи 112, которая в настоящее время восстановлена.

Некоторые автономные сообщества страны, такие как Арагон, Валенсийское сообщество и Страна Басков, были вынуждены включить альтернативные номера экстренной связи.

Серхио Санчес, директор по операциям, сетям и ИТ компании Telefónica Spain, объяснил в видео местному ТВ, размещенном в социальных сетях, что проблема теперь решена.

Во время обновления сети, проведенного компанией Telefónica сегодня утром, на одном из маршрутизаторов произошел инцидент, который «оказал влияние на работу некоторых компаний и государственных служб».

— Все услуги восстановлены, за исключением нескольких особых случаев, когда мы направили персонал на место для устранения проблемы, — сообщил операционный менеджер компании.

По сообщениям испанских СМИ, сильнее всего пострадали стационарные телефоны, однако, по всей видимости, в той или иной степени пострадали и все голосовые услуги Telefonica.

Из-за предыдущего отключения электроэнергии Испания может потерять до 1 млрд евро.