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    20:39, 29 Май 2024 | GMT +6

    В Исландии началось извержение в районе вулкана Сундхнукур

    извержение вулкана
    Фото: x.com/firehorse249791

    В Исландии началось новое извержение вулкана. В среду потоки лавы хлынули из трещины в районе кратеров вулкана Сундхнукур на полуострове Рейкьянес на юго-западе страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

    В регионе объявлено чрезвычайное положение. В целях безопасности власти эвакуировали спа-курорт Голубая лагуна, геотермальную электростанцию Свартсенги и жителей города Гриндавик с 4-тысячным населением.

    Над полуостровом также запретили полеты.

    По данным метеорологов, струи лавы хлещут на 50 метров вверх из трещины, длина которой — более километра.

    Судя по первоначальным данным, извержение началось в том же районе, что и предыдущее: оно продолжалось 54 дня и завершилось в начале мая. Вулканы на геотермальном поле Свартсенги пробудились после практически 800 лет спокойствия.

    Самым разрушительным за последнее время стало извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году. Тогда в атмосферу попали огромные облака пепла, что привело к закрытиям воздушного пространства над Европой.

    Теги:
    Мировые новости Исландия Извержение вулкана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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